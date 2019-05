Dora Villanueva, Susana González y Leopoldo Ramos

Reporteras y corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2019, p. 16

Altos Hornos de México (AHMSA) –empresa a la que Petróleos Mexicanos (Pemex) compró Agronitrogenados a sobreprecio el sexenio pasado– denunció que por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus cuentas bancarias fueron congeladas.

En un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa de AHMSA , afirmó la empresa en un texto enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ayer por la tarde.

El mismo documento para bloquear las cuentas de la siderúrgica y de su presidente, Alonso Ancira, se usó de la misma manera con Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y su esposa, María Helene Ecke –propietaria de Eckes Granini, la empresa de jugos más importante de Europa, que factura alrededor de 3 mil millones de euros al año–, así como las de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del antiguo funcionario, y Rodrigo Arteaga Santoyo, su secretario particular, confirmó a La Jornada Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.

Se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen son derivados de actos de corrupción , apuntó por la tarde la SHCP en un comunicado, en el cual sólo destacó el congelamiento de las cuentas del ex directivo de la petrolera y de AHMSA.

Cabe recordar que la semana pasada la Secretaría de la Función Pública inhabilitó 10 años a Lozoya como servidor público por inconsistencias en su información patrimonial.

Santiago Nieto explicó a este diario que las acciones dadas a conocer ayer se vinculan con las compras a sobreprecio que se hicieron con Emilio Lozoya al frente de Pemex. Sin embargo, no detalló el monto de los recursos que hasta el momento están retenidos.

No estropeamos los derechos de nadie, pero se trata de un caso de corrupción grave durante la administración de Lozoya en Pemex , manifestó.

El conflicto se remite a 2014, cuando Pemex compró Agronitrogenados a AHMSA en 275 millones de dólares. La recursos de la petrolera, ya en aprietos financieros, se gastaron en una transacción en la que recibió instalaciones que tenían 14 años sin operar y 60 por ciento de la maquinaria era inservible.

La adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó en las mejores condiciones de precio y calidad , resumió en un primer informe la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el documento a la BMV, Altos Hornos advirtió que la suspensión de sus cuentas bancarias primero daña a sus accionistas y luego a 20 mil trabajadores, así como a miles de proveedores, clientes y terceros que integran la cadena industrial con que la empresa tiene relación de negocios.

Incluso, advirtió que la medida pone en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye .

Por su parte, la defensa de Lozoya, a cargo de Javier Coello Trejo, negó que por el momento se vaya a emitir una comunicación al respecto. El abogado se ha mantenido como litigante del ex directivo de Pemex desde 2017, cuando éste emprendió demandas contra Santiago Nieto cuando era fiscal electoral.

Sobre Lozoya –antes y durante su paso por la petrolera– han pesado señalamientos, tanto internos como en el extranjero, por presuntos actos de corrupción. El primero, cuando ex directivos de la constructora Odebrecht, durante los juicios en Brasil por supuestas prebendas a cambio de obra pública, apuntaron que el hoy ex titular de Pemex fue beneficiario de los sobornos, incluso antes de asumir el cargo, cuando era parte del equipo de campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto.