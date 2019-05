Agencias

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2019, p. a11

El mediocampista mexicano Andrés Guardado, integrante del Betis de España, exhortó a los directivos de la Liga Mx a no dejarle toda la responsabilidad de sus equipos a los futbolistas. Además se manifestó en contra del número de extranjeros permitidos en los clubes nacionales y de la determinación de que el descenso se pueda evitar con el pago de una multa.

“Hay muchas cosas que se manejan en México que no se manejan en ningún lado del mundo, y después pretendemos como selección o como futbol mexicano dar ese paso; lo he dicho muchas veces, siempre se nos exige al jugador dar ese paso: ‘es que los jugadores, es que tal, es que no tenemos tal’, y repito, tú como directivo, ¿cuándo vas a dar ese paso también para darlo todos como futbol mexicano?”, declaró en entrevista para ESPN.