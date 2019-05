Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2019, p. a10

Pese a que ya liquidó el adeudo que tenía con el club Montevideo Wanderers de Uruguay, el Veracruz no podrá iniciar el siguiente Torneo Apertura 2019 de la Liga Mx si no paga el dinero que debe a sus jugadores, aseguró Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro).

El conjunto jarocho debía 244 mil 500 dólares al cuadro charrrúa por los derechos de formación de Matías Santos, quien jugó con los escualos en 2017.

De acuerdo con el portal de noticias XEU de Veracruz, ayer fue saldada dicha cantidad, luego de que la escuadra sudamericana había advertido que interpondría este mismo lunes una demanda ante la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para que el equipo de Fidel Kuri Grajales descendiera en caso de no liquidar el adeudo.

No obstante, Álvaro Ortiz señaló que los Tiburones Rojos también están obligados a saldar las deudas que aún tienen con sus jugadores para poder competir en el próximo certamen de la Liga Mx.

Si Fidel Kuri tiene algún adeudo ya reconocido antes de iniciar el torneo, tendrá que pagarlo, y si no lo hace, no podrá iniciar el Apertura 2019, aunque no entraría la desafiliación como tal, sólo si tiene (pagos pendientes) reconocidos , mencionó.

En ese sentido, el vocero de la AMFPro, Edson Swarich, detalló que la escuadra jarocha aún tiene algunas controversias de ex jugadores y del actual plantel, las cuales todavía están en proceso de resolución, falta algún documento y hay que esperar a junio, que es cuando se aplica y queda establecido dentro de las finanzas. Pero si hay una controversia resuelta o algún convenio entre las partes y está registrado, se tiene que cumplir antes del inicio del torneo .

En conferencia de prensa realizada este lunes, Ortiz dio a conocer el nuevo reglamento de transferencias que se pretende implementar en el futbol mexicano, en donde se establecen la libre contratación de jugadores, la prohibición de los dobles contratos, así como la ampliación del tiempo para llegar a un acuerdo laboral, el cual se podrá conseguir hasta una semana antes de que empiece el torneo.