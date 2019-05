L

os 200 millones que maneja el municipio de Chilapa son insuficientes para el presidente Jesús Parra García, quien se religió ante la falta de contendientes en un bastión estratégico del PRI, que aún mantiene el control de las 150 comunidades nahuas que no han podido desmontar la estructura caciquil imperante en el estado. A pesar de que el municipio está a 65 kilómetros de la capital, las comunidades no cuentan con servicios de salud, medicamentos, agua potable, drenaje y escuelas. Un lugar donde las maestras, enfermeras y médicos han optado por dejar su centro de trabajo ante el temor de ser levantados.

La incursión de civiles armados en la cabecera municipal entre el 9 y el 14 de mayo de 2015 fue una declaración de guerra entre dos grupos delincuenciales que han impuesto su ley con levantones y asesinatos. En esa fecha, mujeres y hombres mayores, armados con palos, tomaron la ciudad y se posesionaron de la comandancia municipal, utilizando camionetas para patrullar la ciudad. Nada ni nadie los detuvo, a pesar de la presencia del Ejército y de las policías federal y estatal. Argumentaron que iban a detener a los responsables de la desaparición de sus compañeros. Llegaron para disputar al grupo de-lincuencial Los Rojos el control de la ciudad. No se dio el enfrentamiento, pero sí levantaron por lo menos a 16 personas, de acuerdo con carpetas de investigación interpuestas por familiares de las víctimas ante la fiscalía del estado.

Ochos días antes, un comando armado acribilló en Atzacualoya, a Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa. De 2014 a 2017 se registraron 25 homicidios de funcionarios, precandidatas, candidatos, regidores y ex alcaldes del PRI y PRD. En 2017 asesinaron a la ex aspirante del PRI a diputada local en el distrito 25 Dulce Nallely Rebaja Pedro. También fue asesinada Antonia Jaimes Moctezuma, candidata a diputada local por el PRD. El 13 de octubre de 2017 mataron al ex alcalde de Zitlala Francisco Tecuchillo Neri. El 14 de octubre fue acribillado el dirigente social e integrante de la Coordinadora Estatal del Movimiento ProAMLO Ranferi Hernández Acevedo. En este ataque también perdieron la vida su esposa, su suegra y el chofer. Aparecieron calcinados al interior de su vehículo, en el tramo carretero que va de Chilapa a Ahuacoatzingo.

Además de la violencia que ha escalado en esta región por los asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, la disputa territorial se ha extendido en núcleos agrarios y las comunidades indígenas de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala. Es una batalla que ha costado muchas vidas. El grave problema es la infiltración de los grupos delincuenciales en el gobierno municipal, las comisarías y los comisariados comunales.