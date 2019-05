L

eí el libro de Tatiana Clouthier Juntos Hicimos Historia, Editorial Grijalbo, México, 2019, para preparar una presentación del mismo; desde su inicio me pareció una revelación en varios sentidos, coincido con la autora en convicciones democráticas y en la forma en que entiende el deber político: algo inherente a todo ciudadano y no solamente una carrera profesional o un compromiso temporal.

Se trata de un libro fresco, de buena fe, sencillo, bien escrito, sin grandes pretensiones literarias, pero bien cuidado y sin duda franco y veraz; si uno empieza a leer el libro no lo suelta; parece más que una obra escrita, una larga charla, un relato lleno de datos, de información, de observaciones inteligentes de la autora. Iba en el capítulo en el que relata cómo resolvió la disyuntiva entre ir a la Subsecretaría de Gobernación o a la Cámara de Diputados, cuando apareció, como nota a ocho columnas, que Germán Martínez Cásarez, ex panista como ella (y como yo) había renunciado a la dirección del IMSS y en una forma que algo tiene de teatral. Fue mediante una carta en la cual critica que los recursos económicos del instituto a su cargo dejen de ser directamente manejados por él y su equipo para serlo ahora por la Secretaría de Hacienda, y precisamente en el momento en el que los ataques sistemáticos al gobierno se recrudecen y agudizan.

Me chocó la forma de la renuncia, fundada o no, fue a mi parecer inoportuna o al menos, descortés y poco solidaria con el grupo político que le abrió las puertas. Reflexionando en eso, me vino a la mente el contraste entre las decisiones de los dos políticos, ambos ex panistas y ambos incorporados a la campaña del actual presidente.

Tatiana Clouthier pudo haber ocupado un cargo importante, subsecretaria de Gobernación, pero optó por quedar como una integrante más del Poder Legislativo para el que fue electa por el voto ciudadano; es diputada de representación proporcional de Morena; Germán Martínez fue electo senador, también por el voto de la gente, pero prefirió aceptar la invitación para ser director del Seguro Social.

En unos pocos meses simplemente cambio de idea y, para sorpresa de muchos, renunció al cargo en el Seguro Social y ahora regresa a su escaño en el Senado. Datos muy simples y evidentes: una carta en la que se duele de que la Secretaría de Hacienda tiene injerencia en la compra de medicinas y materiales de curación, que tradicionalmente eran adquiridos directamente por el IMSS. El titular del Ejecutivo federal contestó de inmediato, explicó que esa decisión forma parte del programa de compras consolidadas, con lo que habrá un ahorro palpable, esto como parte de la corrección de un sistema costoso y propicio a la corrupción.