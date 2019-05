Tras una negra semana por humo, calor intenso y sequedad del ambiente, el miércoles pasado la Came divulgó el nuevo programa de contingencias ambientales. Consta de 26 medidas para proteger la salud pública y disminuir la contaminación atmosférica. Destaca que una quinta parte de los vehículos con hologramas cero (0) y doble cero (00) se incluyen en el doble Hoy no circula al activarse la fase uno de contingencia ambiental. Igual todos los de holograma 2. Se disminuyen las labores en el sector industrial, la refinería y la central termoeléctrica del estado de Hidalgo.

En esas estaba la capital del país cuando unos 100 incendios atribuidos a la práctica campesina de roza-quema previa a las siembras cubrió de partículas y humo la cuenca de México y mostró la descoordinación gubernamental para enfrentar el problema. No funcionaron debidamente los equipos de prevención de incendios. No faltaron quienes pidieron recurrir al Plan DN-III del Ejército para apagar el fuego. Por fortuna, la propuesta fue ignorada.

Habrá otra fase preventiva, que impedirá circular a la mitad de los autos oficiales (150 mil) de los gobiernos federal, estatales, municipales y alcaldías. Y se suspenden las actividades escolares y eventos al aire libre.

Celebremos que, al fin, dé la cara el gobernador del estado de México y prometa colaborar. Es lo menos que puede hacer, pues 59 municipios conurbados y 22 del valle de Toluca, en muy buena parte son origen del problema. Pero siguen ausentes los de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, también responsables de lo que sucede.

Lamentemos que no se toque el tema central: el reinado del automóvil particular, en la mayoría de los cuales no se trasladan más de dos personas. Un reinado que se fortalece con mil nuevas unidades diarias por la falta de un servicio público de transporte eficiente y moderno. El Metro y el Metrobús están sobresaturados y los rebasó el transporte concesionado, caótico y de mala calidad. Lamentemos también que no se aborde el problema desde una óptica metropolitana, la cual incluiría el desarrollo urbano sustentable que evite extender anárquicamente la mancha de asfalto a costa de áreas de reserva natural, de los pulmones verdes y recarga del acuífero.

La doctora Sheinbaum reve-lará esta semana el objetivo del nuevo programa para mejorar la calidad del aire. Adelantó ya, entre otras medidas, una mayor inversión en el transporte público y regular el de carga. Me temo que no se trata de un programa metropolitano, obligatorio para todas las entidades y para el gobierno federal y el Legislativo, sino de remedios para un enfermo que está en terapia intensiva. Ojalá me equivoque.