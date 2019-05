Alma E. Muñoz

Lunes 27 de mayo de 2019, p. 5

Salamanca, Gto., El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un nuevo decreto para disminuir la carga fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex). Le vamos a reducir sus impuestos porque Hacienda, con todo respeto, exprimía a Pemex, ahora le vamos a dejar los recursos para que a la mitad del sexenio, como tiene previsto, vuelva a ser la palanca de desarrollo nacional.

Más tarde, en Jilotepec, estado de México, advirtió que ante la campaña por el desabasto de medicamentos no se dejará chantajear por quienes quieren condicionarlo para que, de manera arbitraria, adquiera los fármacos con los mismos proveedores que los vendieron caros en otros sexenios. Si no entienden, vamos a abrir las licitaciones a cualquier parte del mundo y no los vamos a dejar pasar ni nos vamos a dejar chantajear por los corruptos .

Por la mañana, tras recorrer la refinería Ingeniero Antonio Manuel Amor Ríos –con un plan de rehabilitación presupuestal de 2 mil millones de pesos–, el Presidente confió que en tres años, cuando Pemex esté fortalecida, en plena producción, cuando mejoren las refinerías y cuando ya no tengamos que comprar las gasolinas , tenga ingresos suficientes para financiar el desarrollo en la segunda mitad del gobierno.

Hasta el 2021 nosotros apoyando, fortaleciendo a Pemex. Una vez que se consolide, en el 22, 23 y 24, empieza a apoyar y se convierte en palanca del desarrollo nacional , aseguró en la presentación del Plan Nacional de Refinación, ante unos 300 trabajadores de la planta, a quienes garantizó que no habrá despidos y tienen aseguradas sus pensiones.

Acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle; del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza; del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y de la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, recordó que este año la empresa tuvo un presupuesto adicional de cerca de 100 mil millones de pesos respecto a 2018, para que haya exploración de pozos después de descubrirse nuevos campos petroleros.