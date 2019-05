Angélica Enciso y Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 27 de mayo de 2019, p. 4

Con la desaparición del programa Prospera, que operó por casi 20 años para hacer frente a la pobreza con un padrón de 6.7 millones de familias, hay estados donde los niños dejaron la escuela para irse a trabajar ante el retraso en la entrega de apoyos, se suspendieron medidas preventivas de protección a la salud y faltan medicamentos para los adultos mayores.

Esto es porque aún no se ha generalizado la entrega de las Becas Benito Juárez, estrategia que desde diciembre sustituyó a Prospera, que condicionaba la entrega de apoyos a que las mujeres fueran a los centros de salud y los niños a la escuela. Esto ya desapareció. De acuerdo con información recopilada a lo largo del territorio nacional, con testimonios de la gente e información de las delegaciones de los programas integrales de Bienestar, se encontró este panorama, aunque hay varios estados donde sí se han entregado las becas.

De los estados con más población en pobreza del país, en Chiapas, María que vive en una comunidad indígena de San Cristóbal, desde diciembre dejó de recibir 950 pesos bimestrales de Prospera, ya no acude a consultas trimestrales en la clínica de campo del IMSS. Antes había reuniones cada 15 días para decirnos que era importante cuidar nuestra salud, pero ahora dicen que no es importante , dijo la mujer que pidió no mencionar sus apellidos ni su comunidad.

Cuando operaba Prospera se obligaba a las mujeres a realizarse la prueba de Papanicolau o si tenían una enfermedad como diabetes tenían que ir a consulta, agregó. Ahora, la mayoría acude con médicos particulares, como los de algunas farmacias, y ahí compran medicinas. Tampoco se realiza la vacunación. Su hijo dejó la escuela porque no habían recibido el apoyo y se puso a trabajar.

En Oaxaca, en la región del istmo de Tehuantepec, desde enero se dejó de brindar atención médica, no hay seguimiento de peso y talla en los niños, para la atención de los adultos mayores hay poco recursos. Mientras, las escuelas-albergue para niños indígenas del municipio de Guachochi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, carecen de recursos desde febrero, porque sin el apoyo de Prospera hubo padres que no pudieron pagar la cuota anual de 600 pesos. Niños indígenas fueron excluidos del Censo de Bienestar, por lo inaccesible de la región. Las familias rarámuris recibieron el último pago en noviembre. Los médicos dejaron de ir. Los indígenas deben caminar horas para recibir atención.