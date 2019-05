G

erardo Torrado se acerca a su primer fracaso. No es tanto culpa suya, sino de los federativos que hacen borrón y cuenta nueva a capricho, sin planes serios ni rumbo. El ex mediocampista aún no cumple dos años de haber sido nombrado director deportivo de selecciones y ya le dejaron una responsabilidad superior, pero el plantel Sub-20 está resultando un desastre en el Mundial de Polonia.

Inflado por Ricardo LaVolpe, Diego Lainez parece naufragar. Se discutió sobre si debía ir a Polonia o a la Copa Oro porque daba la talla para eso y más. También fue mencionado como uno de los jugadores a seguir en el Mundial, pero no logra descollar. A José Macías lo privaron de estar en la final con el León y dos días antes del debut ante Italia se integró a un plantel que –se supone– llegó con mucho trabajo detrás, pero Diego Ramírez en el timón parece un improvisado más.

Incapaces de un toque de originalidad, algunos dueños de equipos desempolvaron el esquema que en 2012 adoptaron Jesús Martínez y Carlos Slim, cuya sociedad determinó que el dueño de Grupo Carso figurara con un 30 por ciento de Grupo Pachuca. Ahora les llegó un destello de luz y los propietarios concluyeron que si alguien sabe hacer negocios, ese es Slim y había que imitar.

Grupo Pachuca entonces llevó el manejo de los equipos, así como ahora Grupo Orlegi lo hará con Santos y Atlas, mientras Grupo Salinas tendrá 30 por ciento de los bienes de Orlegi, incluido el Tampico Madero. De acuerdo con el esquema original (Martínez-Slim), lo que sigue sería un intento a futuro de salida elegante de la familia Salinas, cuando Alejandro Irarragorri logre capacidad financiera.

Los Salinas simplemente no vieron la suya en eso de dirigir equipos de futbol, aunque por el momento conservarán al Morelia como boleto de entrada a las juntas de dueños, porque, en su calidad de televisora, no quieren quedar fuera del negocio. En contrasentido, la influencia de Irarragorri entre dueños y federativos ha crecido, aunque sin dejar las mejores referencias.