a prepotencia ha sido un patrón de conducta de los funcionarios públicos desde época inmemorial. En tiempos de Luis Echeverría y José López Portillo podían bajar de un avión a un pasajero si un funcionario tenía la urgencia de viajar; la Secretaría de Gobernación otorgaba un código que lo permitía y lo aceptaban las aerolíneas. También era normal que retrasaran un vuelo porque a alguno se le hacía tarde. Luego vino la fiebre por los aviones y helicópteros privados con Salinas de Gortari, Fox, Calderón y Peña Nieto. Aparte del costo en dinero, han pagado una factura trágica: los avionazos (todavía no bien aclarados) en que murieron los secretarios de Gobernación Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake, y por poco, Alfonso Navarrete Prida, y hace poco el matrimonio Moreno Valle. El equipo del nuevo gobierno no acaba de digerir el cambio, ya no hay aviones del gobierno y Andrés Manuel López Obrador vuela en líneas comerciales. El pecado de Josefa González Blanco Ortiz Mena (heredera de los apellidos de los ex secretarios de Gobernación, Patrocinio González Blanco y de Hacienda, Antonio Ortiz Mena) consistió en que le pidió a un cuate de Aeroméxico (¿Andrés Conesa o el controvertido fobaprianico Javier Arrigunaga?) que la esperara un vuelo que iba a llevarla de la Ciudad de México a Mexicali. (Ojo: ingeniero Javier Jiménez Espriú: es una violación a la reglamentación a que están sujetas las aerolíneas, ¿no va a ser sancionada?). En mi opinión, hubiera bastado con una disculpa de González Blanco a los pasajeros, pero renunció. López Obrador dijo: Mi recomendación fue en el sentido de que nosotros no podemos fallar en nada, y que cuando se comete un error así, tiene uno que aceptarlo y renunciar a una responsabilidad, aunque (esto) pueda parecer una medida drástica, enérgica . Colocó los estándares de conducta muy altos, de seguro habrá mas renuncias. Es la tercera baja en el gabinete: Tatiana Clouthier no aceptó la Subsecretaría de Gobernación para dedicarse desde el Congreso a su proyecto personal, hoy es la personalidad política mas popular y querida del país después de AMLO; Germán Martínez Cázares se enojó porque le ataron las manos en el manejo del presupuesto del IMSS y se reintegró al Senado; la ex funcionaria no puso a tiempo su reloj con el horario de la 4T. Tiene muchas relaciones, no le faltarán oportunidades.