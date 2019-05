Es una violencia simbólica porque parece sutil; ¿qué tan malo puede ser que digan que eres bonita?, podría parecer un halago si el tufo no fuera poner en duda tu inteligencia; no estamos las mujeres preparadas para enfrentar ese tipo de agresiones y todos somos cómplices cuando las consentimos , explicó Maricarmen Rioseco, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres. La activista en la defensa de los derechos de las féminas dice que hay gran cantidad de mensajes misóginos en esta campaña, además se han usado las redes sociales para demeritar a algunas candidatas por ser mujeres.

La estrategia es usada por el PAN para no debatir los problemas de la contaminación, la recolección de basura, la escasez de agua o la falta de transparencia en las administraciones pasadas , agrega.

No han tenido empacho de meterse en mi vida privada, ya no saben cómo ofender; inventan cosas. Van abajo en las encuestas y su reacción es la bajeza , afirma la abanderada.

Las redes sociales son utilizadas (con perfiles falsos) para desprestigiar a la candidata al publicar (supuestos) asuntos de su vida privada que no son juzgados de la misma manera en un hombre, y pasan a un segundo plano sus propuestas políticas , documenta Ellas Arriba, proyecto apoyado por el Instituto Nacional Electoral, que desarrolla la asociación civil Gente Diversa.

Mexicali, BC. Una cara bonita no es suficiente , dijo el candidato del PAN a edil de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, para descalificar a la favorita en los sondeos, Marina del Pilar Ávila Olmeda, su contrincante de la alianza Juntos Haremos Historia en la entidad (Morena, PT, PVEM y Transformemos –local–). Mientras Elvira Luna, aspirante del Partido de Baja California (PBC), ha debido escuchar que un ex dirigente del PRD la defina como cincuentona sin hijos .

Refiere que por lo anterior impulsa una propuesta para que los partidos políticos dediquen 3 por ciento del dinero público que reciben para la reducación de los hombres sobre nuevas masculinidades , lo cual tiene que ver con cómo se relacionan con las mujeres . El panista Gustavo Sánchez, quien busca la relección el 2 de junio próximo, ha sido señalado porque se negó a instalar el Instituto Municipal de la Mujer. Su argumento fue que ahí está el DIF, con lo que redujo el trabajo de las mujeres a la familia.

Asimismo, el día que la abogada Elvira Luna anunció su registro como candidata a la alcaldía por el PBC, un reportero le preguntó: ¿Estarán los cachanillas preparados para votar por una mujer? La también ex diputada local del PAN se exasperó y dijo que no iba a responder a ese tipo de preguntas.

Sin embargo, con el argumento de que usaba su libertad de expresión, Julio Rodríguez, ex dirigente estatal del PRD –que ahora coquetea con Morena–, recurrió a la edad de Luna y a la maternidad para definirla en el contexto de las campañas: una cincuentona sin hijos .

La candidata denunció ante el Instituto Estatal Electoral que las expresiones sobre ella menoscaban su participación electoral: cuando una mujer no tiene hijos se le juzga, al no encontrar más elementos se están metiendo con mi matriz .

Agregó: no tengo hijos, pero estoy convencida que soy buen ser humano, soy buena profesionista y me he preparado políticamente para dirigir los destinos de Mexicali , expresó en una conferencia de prensa.

Con todo y descalificaciones, Mexicali podría tener la primera mujer electa como alcaldesa pues en 66 años de ser ayuntamiento, sólo la profesora Angélica Obeso de Puente estuvo en ese cargo sustituyendo a Francisco Pérez Tejada, quien en 1995 pidió licencia para buscar la gubernatura.