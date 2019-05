Miguel ganó una encuesta y una gubernatura; luego otro sondeo y otra gubernatura, va a ser el mejor y no me cabe la menor duda , enfatizó. De igual manera dijo que la continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador se va a dar en Puebla con Barbosa, porque su plataforma es exactamente la misma, como su forma de pensar y sentir.

“Este 2 de junio vamos a defender la tierra, nuestro sol, los ríos, el agua y el territorio. Vamos a defender a Puebla de la corrupción, del robo, de la transa, de las mentiras. Este 2 de junio debemos defendernos a todos nosotros. Tenemos un gobierno incapaz y corrupto, que se enriquece a costa de los demás, de nosotros (…) estamos unidos para vencer todo esto, no voy a dejar a nadie atrás. Necesitamos un gobierno honesto, confiable, en el cual podamos tener fe; en mí pueden confiar, no los voy a traicionar”, indicó en su arenga.

Marko Cortés refirió que estaba satisfecho con la manera en que la población acepta la propuesta limpia, honesta, congruente y sencilla de Enrique Cárdenas. Agregó que como partido, el PAN está apostando a la inteligencia y valor de los poblanos, a recibir lo que les den y a votar libremente . Consideró que hay una gran franja de votantes indecisos, y que ellos, en ese minuto de elección frente a la boleta electoral , podrían hacer la diferencia eligiendo a su abanderado. Incluso señaló que, pese a que hay una elección de estado operando en favor de Barbosa Huerta, la única forma de detenerla es con la alta participación social y con un voto auténtico libre y secreto .

Por su parte, en la sede municipal del PRI, ubicada en el Centro Histórico de Puebla, el candidato tricolor, Alberto Jiménez Merino, afirmó que nadie le va a arrebatar el privilegio de seguir trabajando por el estado y sus familias, como lo ha hecho a lo largo de 27 años.

Destacó que los ciudadanos ya están cansados del abandono de los programas sociales, de la inseguridad, de la falta de apoyo al campo, de los feminicidios, de la inseguridad en general, pero nadie me va a quitar el privilegio de seguir trabajando por mi estado, y hoy lo puedo hacer con la ayuda de ustedes y miles de poblanos como gobernador de Puebla, si el 2 de junio salimos todos muy temprano a votar .Oportunidad para corregir el rumbo: Ruiz Massieu

Durante el acto, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional priísta, Claudia Ruiz Massieu, señaló que esta elección significa para su partido la oportunidad de corregir el rumbo de la entidad.

¿Queremos que Puebla siga endeudado, siga con la inseguridad, siga desmantelando los programas sociales que benefician a la gente? No. No queremos un gobierno de Morena que le siga quitando los apoyos a los que más lo necesitan, a las mujeres, al campo, a los hospitales. Tampoco queremos un gobierno del PAN que divida a la sociedad poblana, que endeude al estado y que nos ha entregado muy malas cuentas, porque no hay seguridad y no hay desarrollo , sostuvo.