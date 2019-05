Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de mayo de 2019, p. 19

En 2018 las remesas alcanzaron 33 mil 470 millones de dólares. De ese monto 0.2 por ciento o 470 millones de dólares llegó en criptomonedas, según la plataforma Bitso, empresa encargada en México de transacciones de activos virtuales. En ese entorno, la seguridad para realizar transacciones mediante esa vía de los connacionales en el extranjero tiene posturas encontradas.

Allan Cassis, presidente de la Asociación Blockchain México, firma encargada de promover los beneficios de los activos virtuales en el país, considera que efectuar ese tipo de operaciones tiene una efectividad cercana a 100 por ciento, dependiendo del sistema del intermediario financiero que realice la operación. Entre los beneficios, apunta, está que dichos envíos quedan listos en cuestión de segundos.

Una de las ventajas de que te puedan enviar recursos mediante criptomonedas es el tiempo. La transacción queda en cuestión de segundos. Se hace de la siguiente manera: el que manda adquiere un activo virtual, éste se convierte en dólares y cuando se efectúa la transacción, en sólo unos segundos, la moneda estadunidense pasa a pesos. Es así de rápido , mencionó en entrevista.

Detalló que la seguridad en dichas transacciones ronda 99.9 por ciento en operaciones que se hacen entre los intermediarios de activos virtuales, y depende de los sistemas de seguridad de éstos la certeza que se puede dar el cliente que recibirá su dinero sin problema alguno.

Para Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), la seguridad en ese tipo de transacciones no está garantizada y representa riesgos, como estar involucrado en problemas de lavado de dinero. Hoy día, México no cuenta con una regulación en materia de activos virtuales.