La educación y la cultura nunca quedaron fuera del rango estatal. Los tecnócratas, por llamar de algún modo a estos gobernantes vacíos de formación humanística, entregados a los medios masivos de comunicación y a los lineamientos económicos y geopolíticos de Washington, no se desembarazaron de la gestión de la cultura , antes bien, dentro de su tamañito presupuestal comparada con los grandes rubros de inversión, no la abandonaron. Al final, de manera apresurada e incompleta, los últimos priístas erigieron una Secretaría de Cultura sin identidad ni rango propios, insuficientemente reglamentada. Parecía más un proyecto del especialista en la materia Rafael Tovar y de Teresa que del régimen de Enrique Peña Nieto. Tovar venía del salinismo, fue arquitecto de buena parte de los sistemas , fondos, programas y consejos que caracterizaron la gestión cultural del gobierno federal y mal que bien los estatales.

Nos acostumbramos a su cinismo. Todavía en 2012 la gente votó por un candidato con esposa de telenovela y lagunas intelectuales casi tan severas como las de Vicente Fox, a cambio de fugaces tarjetas de despensa para determinados supermercados y otras golosinas baratas. En 2018, una votación histórica dio el triunfo al opositor histórico de aquel ciclo neoliberal. Con un discurso nacionalista, no de izquierda, lo que tenemos en 2019 es el gobierno más unipersonal en décadas. El presidencialismo no ha muerto. Fue la opción que el electorado tuvo, y eso es el Estado hoy.

Se perfiló también una guerra contra la educación pública. De arriba para abajo, empezó con los itamitas y las expansivas universidades y los bachilleratos privados desplazando a la educación superior pública. Pronto avanzaron contra la básica. Fue así como los hombres de negocios enriquecidos por vender televisión basura, comida basura, o convertir territorios en basura, empujaron el asalto final. La resistencia magisterial y una multitud de eventos locales lo impidieron, del mismo modo que la huelga estudiantil de 1999-2000 en la UNAM impidió que la educación superior dejara de ser gratuita.