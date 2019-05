U

n mayo lluvioso y frío no incita a pasear por las calles de París. La primavera tarda a pesar del proverbio que aconseja no desarroparse en abril y hacer lo que plazca en mayo. Y si el cielo está nublado, el clima moral tampoco parece más luminoso en la capital francesa. El bombardeo informativo sobre las elecciones de la Asamblea europea es más agotador que incitante. Los jóvenes se desinteresan del juego político y es previsible una fuerte abstención de su parte. Los discursos de los candidatos a la diputación no anuncian novedad alguna y las polémicas, comentadas por periodistas especializados, no son un acontecimiento como no sea para ellos mismos, el llamado microcosmos. En cuanto a los interesados por estas elecciones europeas, ven en ellas más un referendo por o contra el presidente Macron que una consulta sobre la continuidad de la actual Europa o un cambio que permita conservar la soberanía de las naciones en vez de verse gobernar por la burocracia instalada en las sedes de Bruselas y Estrasburgo.

Los reflectores del festival cinematográfico de Cannes están lejos de París y de los chalecos amarillos que continúan sus manifestaciones, las diarias y las semanales, para poder vivir con dignidad de su trabajo y evitarse los difíciles fines de mes. El porvenir se presenta dudoso con un presidente rechazado a causa de su arrogancia y sus frases desatinadas sobre la población y la cultura francesa, cultura francesa negada por Macron.

Los sondeos favorecen al partido encabezado por Marine Le Pen y un muchacho de apenas 23 años, cuya juventud envejece al actual presidente francés que tanto se enorgullecía de ser un joven cuadragenario. Así, Macron ha decidido involucrarse de forma directa en las elecciones convirtiéndose en jefe de partido en lugar de conservar su estatura de presidente de todos los franceses. ¿El pretexto? Defender a Europa contra los extremistas de derecha.

El dilema, como todo dilema, conduce a la misma alternativa no deseada: votar por una política presidencial y gubernamental rechazada o votar por la llamada ultraderecha. La perspectiva no es para regocijarse.