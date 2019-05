Con bata color naranja y pantalón color gris, adultos mayores recogen la basura y limpian áreas comunes del Metro, como don Manuel, quien a sus 84 años, a pesar de que su mano derecha no deja de temblar, barre las escaleras de las entradas a los vagones. Llevo 13 años trabajando; vengo de Pantitlán. Me levanto a las 5:30 para llegar a las 7 y la salida varía, ya que a veces es a las 2:30 o 3 de la tarde, según los jefes, y también de que toda la unidad esté bien limpia. El trabajo depende de los usuarios y según las entradas; por ejemplo, si vienen personas de un mitin y entran al Metro con botellas de plástico y envolturas, las tiran adentro; es cuando tengo más trabajo , expresa.

Esta situación no es diferente para mujeres como Esther, de 38 años, madre soltera de adolescentes, quien se levanta a las 4 de la madrugada y hace dobles turnos para cubrir sus gastos. Con renqueos, narra que se traslada desde Ixtapaluca, estado de México, hacia la línea 2 del Metro y que hace un año, por un accidente en el transporte público estuvo en estado de coma tres meses y derivado de eso me dan convulsiones. El medicamento que me mandaron está carito, y como no hay prestaciones, yo lo pago; cuesta 450 pesos, pero prefiero comprar el genérico porque es más barato y además tengo que pagar renta .