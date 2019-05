E

l fraude fiscal por compra de facturas es un serio problema en México, pues con éstas se pretende justificar operaciones inexistentes que son utilizadas para incrementar indebidamente las deducciones; solicitar devoluciones de IVA, facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación, el lavado de dinero y la corrupción; por lo que para combatirlas, en el año 2014 se incorporó el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, especificando, que estas operaciones inexistentes se presentan cuando las autoridades fiscales hayan detectado que quien emite los comprobantes no cuenten con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.