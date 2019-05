Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2019, p. 12

La Comisión Permanente acordó que la Cámara de Diputados realice dos periodos extraordinarios: uno a partir de este jueves, para aprobar la minuta que le envió el Senado en materia de paridad de género y las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional.

El segundo se realizará el 27 de junio, para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Extinción de Dominio, reformas sobre derecho de autor, la Ley de Confianza Ciudadana y al Banco del Ahorro Nacional.

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, dijo que los diputados se preparan para aprobar hoy las minutas de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional, a fin de cumplir con el plazo constitucional.

Entrevistado antes de la sesión de la Permanente, refirió que están tratando de repetir en San Lázaro el consenso y prácticamente unanimidad con que se aprobaron esas normas en el Senado.