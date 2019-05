En cuanto a las declaraciones patrimoniales que Sandoval Castañeda debió entregar cuando fue gobernador, éstas no se presentaron ante la ASEN, sino a la Contraloría General del estado, en la cual no se ha mencionado nada acerca de ellas.

Señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) le requirió esos documentos el 20 de marzo de 2018 a partir de una denuncia por enriquecimiento inexplicable en contra del ex mandatario estatal, pero al revisar los archivos donde debían estar las declaraciones, las de Sandoval Castañeda no se hallaron.

Tepic, Nay., Las declaraciones patrimoniales que el ex gobernador priísta Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017) presentó cuando se desempeñó como diputado local (2005-2008) y presidente municipal de Tepic (2008-2011) se encuentran desaparecidas o fueron robadas de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), dio a conocer Héctor Benítez Pineda, titular del organismo.

Benítez Pineda informó que no se tiene otra forma de conseguirlas debido a que no se encuentran digitalizadas, ya que Nayarit no tiene implementado el servicio Declaranet.

El pasado 17 de mayo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos relacionó a Roberto Sandoval con el narcotráfico, y a continuación se le congelaron cuentas bancarias al ex gobernador y a su familia.

Ese mismo día, el titular de la FGE, Petronilo Díaz Ponce, dio a conocer que tiene diversas carpetas de investigación abiertas con una diversidad de delitos en contra de Roberto Sandoval, a quien se aseguraron 11 inmuebles ubicados en los municipios de Tepic y San Blas, y 342 reses.

Sandoval Castañeda ha asegurado que él no ha huido, que está respondiendo a los señalamientos que le hicieron en Estados Unidos, y que en su administración actuó apegado a la ley.