Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2019, p. 7

La Secretaría de la Función Pública iniciará una investigación contra el delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, para determinar si existe conflicto de intereses en su desempeño como funcionario y su calidad de empresario de empresas farmacéuticas. Por instrucción presidencial, se determinó iniciar las indagatorias y revisar si de ello se desprendería la posible separación del cargo.

Durante su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las imputaciones en contra de Lomelí, quien habría obtenido contratos por adjudicación del gobierno federal en esta administración.

Que se realice la investigación, “para proceder si hay una responsabilidad. Tenemos también que ser justos, porque en todo esto hay lo que se conoce coloquialmente como grilla”, indicó.

–Hay documentos, Presidente, no es grilla política –se le dijo.

–No, no, no, la denuncia la hicieron en Jalisco, y el señor que está implicado fue candidato a gobernador y el gobierno que lo está cuestionando es uno surgido de un proceso electoral, fueron los que ganaron –respondió sugiriendo que el mandatario estatal, Enrique Alfaro, a quien no mencionó, estaría detrás de las imputaciones.

–Entonces, no va a considerar suspenderlo en lo que se investiga?

–No, no,no, nada más estoy subrayando, porque siempre en estas cosas uno se pregunta: ¿y de parte de quién? Para saber de dónde viene. Eso no significa que no se va a investigar y a castigar a los responsables.