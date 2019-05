El presidente de la Comisión Permanente, Martí Batres, informó temprano del hecho en su cuenta de Twitter y dio la bienvenida a Martínez Cázares. Será un gusto compartir con él las tareas legislativas . Más tarde, durante la sesión, informó al pleno de la decisión del ex director del IMSS de regresar a su escaño.

El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Germán Martínez Cázares se reincorporará de inmediato a sus tareas legislativas, según lo notificó ayer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Ayer, Haces Barba ya no se asistió al Senado y su oficina permaneció cerrada. Entrevistado el martes por la noche, el dirigente sindical señaló: El que no le tenga fidelidad al presidente López Obrador no cabe en Morena .

Arropado por sus compañeros, Haces Barba comentó que estuvo muy contento como legislador de Morena y sostuvo que su fuerza no está en el escaño, sino en la Confederación de Trabajadores y Empleados de México, la más grande del país , que tiene millones de afiliados.

Interrogado sobre la posibilidad de que le ofrezcan otro cargo, respondió que no es moneda de cambio , sino un líder obrero y estoy aquí gracias al presidente López Obrador, al que muchos o la mayoría de todos los senadores y de todos los diputados nos debemos .