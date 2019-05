Más tarde, en su mensaje de despedida de Gobernación, Robledo citó a Jesús Reyes Heroles (considerado por algunos ideólogo del PRI), no sólo por ser, como él, un politólogo a cargo del IMSS, sino con el propósito de argumentar que el instituto no requiere forzosamente ser dirigido por un médico o un financiero, sino por una persona consciente de la dimensión histórica de su responsabilidad y con sosiego interno.

Horas después de haber sido nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador director general del IMSS, el ahora ex subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación prometió a los derechohabientes no fallar en su nuevo encargo y contribuir a la reforma de la seguridad social.

Emocionado, citó a Reyes Heroles y también a su abuela materna quien, relató, pudo salir adelante gracias a un empleo del Seguro Social, es decir, con el apoyo del Estado mexicano.

Robledo habló también de la destrucción del contrato social , legado de la revolución, en los 36 años recientes.

Ahora, subrayó, se abre la oportunidad de formar un nuevo pacto en el sector salud para la atención gratuita de toda la población y recuperar el sentido original de nuestras instituciones .

Acompañado por la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Robledo señaló que no toma el nombramiento como una medalla de orgullo , sino como la enorme responsabilidad de no fallarle al presidente López Obrador.

Hoy, la desigualdad social que vivimos, el desmantelamiento del Estado, no es un problema financiero nada más, no es un problema médico nada más, no es un problema de diseño institucional, ese problema lo ocasionó la política y por eso la política lo puede solucionar.

En su oportunidad, la secretaria Sánchez Cordero sostuvo que el nombramiento es un reconocimiento al equipo de Gobernación y subrayó que en el gobierno federal todos somos un solo equipo, somos el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador .