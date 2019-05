Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2019, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador designó ayer a Zoé Robledo Aburto director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras la renuncia de Germán Martínez Cázares. Y en aparente mensaje para el senador, llamó a no rendirse , ni siquiera ante una secretaría como la de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lamento que se haya presentado esta renuncia, pero el plan (de garantizar el derecho a la salud) continúa . Si bien puede haber diferencias entre Hacienda y el IMSS, nosotros queremos que gobiernen mujeres y hombres libres, no subordinados, no peleles, gente sin criterio , dijo en reconocimiento a la libertad del senador de disentir.

Al expresar que le tiene toda la confianza a Zoé Robledo porque es uno de los mejores servidores públicos con que cuenta, López Obrador afirmó que si no se quiere pelear con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “menos me voy a pelear aquí con Germán.

Se van a quedar con las ganas los adversarios , atajó ayer en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la que dejó en claro que respeta, pero no comparte, la visión del legislador acerca de la situación del Seguro Social.

Cuando está de por medio la lucha por la justicia y el bienestar del pueblo hay que ser perseverante, terco, no rendirse a las causas que uno defiende. ¡Qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una secretaría, aunque se trate de Hacienda! , subrayó.