L

a desesperación –está científicamente comprobado– es la peor de las consejeras, pero esa experiencia no parece estar de acuerdo con las ideas del jefe de la policía, Jesús Orta, quien busca, hasta en los más oscuros rincones de la política de seguridad, una ayuda para tratar de frenar la ola de violencia que se ha desatado en la ciudad y que la procuradora, Ernestina Godoy, califica de crisis .

El propio Jesús Orta ha reconocido, una y otra vez, que la delincuencia sigue ganado batallas, pero no pasa de ahí. Sus declaraciones, no obstante, parecen no ir de acuerdo con los reportes y las cifras que se manejan a diario en las reuniones de seguridad que se realizan cada mañana y en las que, nos aseguran, se empieza a notar una tendencia a la baja en los delitos del orden común, que son los que más afectan a la ciudadanía y los que crean esa percepción inquietante de que en la ciudad se respira peligro.

Pero decíamos que el jefe de la policía se está asesorando de quienes no debiera, o cuando menos hace ronda con aquellos que ya fracasaron en la lucha contra el crimen.

No hace muchos días, en un restaurante de la colonia Roma, Jesús Orta compartió una buena comida con dos personajes de los que hay mucho de qué hablar: uno era Eduardo Medina Mora, procurador en tiempos de Felipe Calderón –quien durante su gestión inició la guerra contra el narco–, y el otro Monte Alejandro Rubido García, quien en los sexenios del panista y del priísta Enrique Peña Nieto tuvo que ver, y mucho, con el problema de la inseguridad en el país, se le considera un especialista en seguridad pública, aunque fue a él a quien se le escapó El Chapo.

En fin, más que revisar el pasado de estos dos personajes ligados al ámbito de la seguridad tenemos que atender al futuro de la ciudad, y si el señor Orta está pidiendo ayuda y consejo a este par de personajes del neoliberalismo, el horizonte se ve negro y no puede haber ninguna confianza de que la seguridad vuelva a las calles. Los dos consejeros de Orta ya fracasaron, y a menos que la idea sea seguir esa ruta, no se ve el fin de esa reunión, aunque claro, es muy posible que la conversación haya versado sobre los humos que contaminan a nuestra ciudad,, y nada más.