Proponen reforestar

D

octora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México:

Como ya se ha observado, el problema de los altos rangos de contaminación continúan siendo una amenaza de salud en nuestra otrora la región más transparente del aire , es por eso que me permito dar la siguiente opinión. Todos los días podemos comprobar cómo la sierra que rodea el lado sur de esta urbe va sucumbiendo ante la mancha urbana que destruye la flora y fauna de lo que se decía eran los pulmones de nuestra ciudad.Ante este panorama (cada vez más gris y menos verde) creo que es urgente detener de manera drástica dicha destrucción, desde la alcaldía de Cuajimalpa hasta la de Milpa Alta y, al mismo tiempo, reforestar toda la sierra, así como obligar a los que residen en dicha zona a que en el perímetro de sus viviendas restituyan los árboles derrumbados al haber construido en ese lugar. También es necesario aplicar en la Ciudad de México el programa de reforestación que nuestro Presidente lleva a cabo en todo el país. Que no quede ni una colonia sin reverdecer. Esto es totalmente posible, y la prueba está en cómo la colonia Del Valle se ve verde desde las alturas.

Si esto mismo se lograra llevar a cabo en coordinación con el estado de México, sería un hecho histórico, pues sabemos que la Ciudad de México está rodeada por dicha entidad casi en su totalidad y que la contaminación no conoce fronteras.

Jesús Sánchez Velasco

Exigen libertad a presos políticos catalanes

El lunes pasado en las Cortes Generales españolas tomaron posesión como diputados y senadores electos los presos políticos catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raúl Romeva. Todos ellos han prometido la Constitución española por imperativo legal, hasta que se consiga la república catalana y denunciando la vulneración de derechos que supone su prisión preventiva sin juicio, por delitos que no han cometido.

Los legisladores de la extrema derecha intentaron boicotear esta toma de posesión, golpeando y pataleando en el suelo. Incluso el diputado Albert Rivera ha protestado infructuosamente.

De nada ha servido la mala educación y el autoritarismo del fascismo español ante la muestra de dignidad, coherencia y compromiso que han dado los presos políticos catalanes.

Después del acto protocolario, y en medio de medidas de seguridad propias de una dictadura, cinco cargos electos han sido de nuevo encerrados en la prisión de Soto del Real, a la espera de que se resuelva si son suspendidos en su condición de diputados y/o senadores o si, por el contrario, son puestos en libertad para garantizar los derechos de participación y representación.

Desde la comunidad catalana en México pedimos enérgicamente la libertad de los presos políticos catalanes.

Robert González, ANC-México, CDR-México

Demandan clausura de una gasolinera

Gran contento me dio la lectura del artículo-denuncia del doctor Miguel Concha titulado: Justicia mancillada. Hace justicia a los de abajo y denuncia la impunidad de los de arriba (18/5/19).

Esto, en relación con la actuación parcial del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a propósito de la reapertura de la gasolinera ilegal sita en el pueblo de San Pedro Mártir. Reapertura de esa gasolinera ilegal, una más del corporativo CorpoGas, que fue posible gracias a la revocación de actividades dictada por el magistrado Hugo Carrasco Iriarte.

Lo menos que puede pensarse de este hecho revocatorio es que el corporativo en mención contó con la complicidad de tal magistrado. Y si es así y se permite este atropello a la justicia hacia los de abajo, es que mientras no se subsane de raíz este evidente error jurídico, la corrupción seguirá vigente.

Si es cierto que la lucha contra la corrupción es el principal interés del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un momento en que la misma Corte de Justicia de la Nación se ha declarado a favor de esa causa, el gobierno de la ciudad y la alcaldía de Tlalpan están obligados a tomar cartas en el asunto para prohibir en definitiva, por ilegal, el funcionamiento de esa estación de CorpoGas. Es una exigencia de mínima justicia.

Doctor Manuel de Jesús Corral Corral

Solicita ayuda con pensión del Issste

La jubilación es un derecho laboral, nunca una prestación, como es el derecho a la vida. He cubierto cotizaciones dobles, laborando en el IPN y en el gobierno de la Ciudad de México, en el primero laboré 24 años siete meses, mientras en el segundo, alcanzo 20 años. Solicité mi prejubilación en el IPN por un padecimiento físico que impide mi permanencia ante el grupo. En el gobierno de la CDMX tuve una diferencia legal por reducción de salario (laudo 4264/08). Condicionando el Issste a que integre ambas prejubilaciones a la par, para juntarlas en un solo cheque, torciendo así la justicia y haciendo leyes administrativas a modo , a fin de sólo llegar a pagar una de las dos, pues hacerlo de otra manera implica más presupuesto institucional, por lo que me pagarán una sola cuando cubrí dos cotizaciones, siendo evidente mi padecimiento físico y el proceso legal que en el juicio laboral tarda más de 10 años, pues se inició en 2008, me impide presentar las dos prejubilaciones.