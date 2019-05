El berrinche supuestamente fue provocado por comentarios de Pelosi esta mañana al concluir una reunión con todos los representantes demócratas, donde la líder intentó convencerlos de no proceder por ahora a un proceso de impeachment, pero comentó a periodistas: creemos que el presidente de Estados Unidos está inmiscuido en un encubrimiento .

Dijo que en lugar de llegar contento a la reunión, se encontró con gente que acababa de afirmar que yo estaba haciendo un encubrimiento. Yo no hago encubrimientos . Deploró de nuevo la cacería de brujas . Una vez más insistió en que no hubo colusión y no hubo obstrucción , al referirse a las conclusiones del informe del fiscal especial, Robert Mueller, aunque, una vez más, eso es falso (el informe de Mueller identificó más de 10 instancias en las que el presidente buscó obstaculizar la investigación, pero dejó en manos del Congreso si deseaban calificarlas de obstrucción de justicia).

Según revelaron testigos a medios aquí, el presidente llegó tarde, no extendió su mano para saludarlos, y con expresión de ira evidente se quejó de las críticas de Pelosi, quien lo acusó de cosas terribles y de falta de respeto .

Nueva York. Donald Trump estalló ayer en furia ante acusaciones de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que estaba encubriendo algo , y declaró que ya no cooperará con los demócratas en ningún proyecto de ley o iniciativa hasta que dejen de investigarlo, poniendo así en jaque el tratado de libre comercio con México y Canadá, entre otras prioridades que requieren de aprobación bipartidista.

Observadores señalan que las implicaciones de este estancamiento político podrían poner en jaque varios proyectos de ley, no sólo sobre infraestructura y acuerdos de presupuesto, sino también sobre la nueva versión del tratado de libre comercio con México y Canadá, por lo menos durante los próximos 18 meses, hasta las elecciones de 2020.

Las indagatorias

En tanto, las investigaciones en el Congreso sobre varios aspectos de Trump y sus socios continúan, a pesar de la casi absoluta falta de cooperación de la Casa Blanca.

Después de que el ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn no se presentó ante el Comité Judicial el pasado martes, el jefe de dicha comisión, Jerrold Nadler, advirtió que los congresistas están dispuestos a proceder judicialmente para obligarlo a comparecer.

Ese mismo comité emitió dos citatorios más para otros ex empleados de la Casa Blanca, Hope Hicks, ex directora de comunicaciones y cercana consejera del presidente, y Annie Donaldson, otra ex abogada de la Casa Blanca

Pero con la política de Trump de negarse a cooperar y sus desafíos al Poder Legislativo al no presentar testigos o no entregar documentos del régimen, cada vez más legisladores demócratas se han expresado en favor de iniciar un proceso de impeachment contra el presidente. Pelosi y otros líderes han argumentado, incluso ayer, que Trump no vale la pena y eso podría tener costos políticos adversos para ellos. Pero otros insisten en que la obstrucción de la Casa Blanca los deja sin más alternativa que el proceso de destitución.

Al parecer, el gobierno de Trump decidió ceder un poco con el anuncio de que el Departamento de Justicia compartirá algunos documentos internos de la investigación del fiscal especial Robert Mueller con el Comité de Inteligencia de la cámara baja.

Mientras, por segunda ocasión, un juez federal rechazó una petición de abogados del presidente para prohibir la entrega de documentos financieros de Trump, sus hijos y empresas a comités legislativos. En esta instancia, el fallo implica que dos bancos, Deutsche Bank y Capital One, deben cumplir con citatorios del Congreso para dar información sobre transacciones empresariales del magnate. Se supone que la decisión será apelada.

Las 11 investigaciones del Congreso enfocadas en los negocios, presidencia y campaña de Trump y sus socios son sólo una parte de las 29 investigaciones federales, estatales y locales en curso.