Reducir la deuda

Además, se prevé alcanzar mediante la disciplina fiscal un superávit primario equivalente a uno por ciento como proporción del PIB. Manifestó que la deuda como proporción del PIB es de alrededor del 45 por ciento. Quizás no es mucho para estándares internacionales, pero ciertamente para países emergentes no es muy baja y uno de los principios básicos que vamos a tratar de seguir a lo largo del sexenio es que este cociente de la deuda con relación al PIB se mantenga más o menos constante a lo largo del tiempo y no suba de manera muy pronunciada como ocurrió de 2013 a 2016.

El primer trimestre del año se logró un superávit de 98 mil millones de pesos, monto compatible con el estimado en los Criterios Generales de Política Económica de 2019.

Adicionalmente, los requerimientos financieros del sector público registraron un déficit menor al observado en 2018 por 39 mil 147 millones de pesos y el balance presentó un déficit inferior al proyectado originalmente en 43 mil 220 millones de pesos. Así creemos que en este momento las finanzas están muy sanas .

Subrayó, que la construcción del Tren Maya traerá desarrollo al sureste a través del dinamismo del comercio y el turismo. Agregó que un tramo de mil 500 kilómetros del tren se financiará con inversión pública y privada en siete partes.