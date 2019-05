Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2019, p. 18

Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que se convierte en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, señaló que el principal motivo de la transformación del organismo es que el valor de los bienes asegurados ahora tengan una función social para que se destinen a obras de impacto en comunidades de alta marginación en el sur del país, como carreteras, hospitales y escuelas.

En entrevista con La Jornada adelantó que después de la subasta del próximo domingo, en la que se venderán 86 automóviles –que van desde Lamborgini y Corvette, hasta vochitos– por los que se espera obtener al menos 30 millones de pesos, viene otra de cuatro bienes inmuebles que en conjunto valen 250 millones de pesos, ubicados en Jardines del Pedregal y Lomas de Chapultepec. Tan sólo una de estas casas tendrá un precio de salida de 80 millones de pesos.

Se espera obtener mediante las subastas de este año unos mil 500 millones de pesos.

–¿Cómo se da la transformación del SAE al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado?

–Hay dos motivos fundamentales. El primero es la visión del Presidente de la República, que ahora quiere que el producto de la enajenación de los bienes asegurados se destine a programas sociales, a obras de impacto en comunidades de alta marginación. Por ejemplo, carreteras, escuelas y hospitales, entre otros.

“El segundo es que con la próxima aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, que se encuentra en el Senado, se amplia el catálogo de delitos y ahora se incluyen corrupción y huachicoleo, por lo que esos bienes también pasarían al instituto, además de que esta nueva ley permite algo muy importante que es la enajenación temprana y oportuna de los bienes.

“Ahorita no lo podemos hacer. Tenemos bienes asegurados desde hace 5 o 10 años y no los podemos vender hasta no tener una declaración de abandono del Ministerio Público. Esta ley ya nos permite monetizar estos bienes de forma oportuna, temprana y expedita, y poder venderlos.

También existe la posibilidad de que alguien reclame el bien y el juez le dé la razón. Y sí la autoridad le da la razón, entonces le tenemos que devolver el bien. Ahora ya estamos contemplando en la ley un Fondo de Resarcimiento para devolver el dinero.

–¿De qué manera se van a canalizar los recursos que se obtengan de la venta de los bienes ?

–Lo que está proponiendo esta ley es que se devuelvan los recursos vía el gabinete de desarrollo social, que sería un órgano colegiado donde se tomen las decisiones de manera conjunta.

–¿Quiénes conformarían este gabinete de desarrollo social?