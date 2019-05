De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2019, p. a12

En busca de una última oportunidad para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la marchista Lupita González, suspendida cuatro años por uso de la sustancia prohibida Trembolona, contrató a un nuevo abogado, el colombiano Andrés Charria, experto en casos de dopaje, quien confía en poder reivindicar a la atleta mexicana.

“Lo de Lupita es un caso endemoniado y no hago milagros. Los deportistas confían en mí porque he ganado casos por cocaína, por hidroclorotiazida, por eritropoyetina. He tenido buenos resultados y yo no digo mentiras, soy creativo, tengo buenos argumentos”, comentó Charria en entrevista exclusiva para Espn Digital.

Charria, quien se presenta como el único colombiano ganador de una medalla olímpica, la que consiguió de vuelta para la ciclista colombiana María Luis Calle que había perdido por dopaje en Atenas 2004, y se dice admirador de la lucha libre mexicana, por lo que en gran parte aceptó el caso de la subcampeona olímpica y mundial de marcha.

Lupita dio por terminada su relación con el defensor anterior, Luis Fernando Jiménez, luego de que el pasado 10 de mayo, la Unidad de Integridad de Atletismo fallara en su contra y la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo dictara la sanción de cuatro años marginada de toda competencia, lapso comprendido a partir del pasado 16 de noviembre.