▲ La ex entrenadora de Xolas asegura que los clubes deben comprometerse más para seguir aumentando el nivel de la Liga Mx Femenil. Foto Jam Media

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2019, p. a11

Los recientes cambios en el formato de la Liga Mx Femenil son una buena señal , pues indican que el futbol de mujeres en México está creciendo, eso es gracias a que se están tomando medidas bien pensadas , aseguró Andrea Rodebaugh, quien actualmente trabaja en la FIFA como Oficial de Desarrollo de proyectos femeniles en el continente americano (Concacaf y Conmebol).

Tras la asamblea de dueños de los equipos de la Primera División de la Liga Mx, efectuada el pasado lunes, se anunciaron diversas modificaciones en el torneo femenil, entre ellas, que se disputará de forma similar al varonil a partir de la siguiente temporada; es decir, con 19 equipos, los cuales ya no estarán divididos en dos grupos y avanzarán a la liguilla los ocho primeros de la tabla general.

Asimismo, se aumentó de 24 a 25 años el límite de edad de las jugadoras y ahora los equipos podrán registrar y alinear a seis futbolistas mayores, antes eran sólo cuatro. También se permitirá inscribir hasta seis mexicano-estadunidenses y se exigirá que las menores cumplan mil minutos de juego durante cada certamen.

No obstante, la ex entrenadora de las Xolas de Tijuana subrayó que el aumento de la competitividad en el torneo femenil mexicano no depende únicamente de la Liga, sino también de los equipos, que deben tomar acciones para mejorar su nivel .

Explicó que la Liga “puede hacer todo tipo de cambios al formato de competencia, pero también creo que hay una parte que corresponde exclusivamente a los clubes, pues hemos visto que los que más han invertido son los más competitivos.