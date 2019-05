No es fácil hallar definiciones claras sobre los proyectos de cultura comunitaria impulsados por el gobierno federal, dijo. ‘‘En la página oficial de la secretaría se plantean ideas y buenas intenciones, sin que se puedan apreciar mecanismos de largo plazo, ejes rectores específicos y proyecciones”.

La cultura no es prioridad del gobierno actual, sostuvo ayer el actor Daniel Giménez Cacho. En el foro Análisis de las políticas públicas del gobierno federal 2018-2024, en la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que los recortes presupuestales al sector han mostrado cuáles son los temas importantes para la administración de Andrés Manuel López Obrador, y la cultura no está entre ellos.

Advirtió que el diálogo y la participación ciudadana para las políticas públicas culturales no están contemplados eficazmente por el gobierno. ‘‘No existen consejos ciudadanos eficaces que incidan en el diseño y ejecución de las políticas públicas, ni en la asignación de recursos; no existe rendición de cuentas efectiva ni criterios claros para la designación de funcionarios. El amiguismo, y no la capacidad, sigue imperando”.

En su opinión, aún hace falta una ley de cultura que tenga armonía con la Constitución y leyes que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales.

Sostuvo que se requiere un nuevo modelo de políticas públicas que considere a la cultura un eje transversal del desarrollo, ‘‘como la condición básica para que la vida sea sustentable, para mejorar la democracia y buscar la libertad”.

En la misma mesa, el escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, afirmó que en el caso de esa editorial y de las políticas públicas culturales relacionadas con los libros no ha habido recortes presupuestales.