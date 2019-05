Durante la fase 1 dejará de circular 20 por ciento de los hologramas cero y doble cero, de acuerdo con la terminación de placa, non o par de holograma 1, y 100 por ciento de los hologramas 2, así como 100 por ciento de los automores oficiales administrativos, y 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca.

Acompañado de las autoridades de la capital del país y del estado de México, así como del gobierno federal, el servidor público detalló que también se suspenderán las actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana, con la recomendación de no hacer ejercicio al aire libre.

El coordinador de la Came, Víctor Hugo Páramo, detalló que se crearon dos nuevas fases: una preventiva, que se activará cuando se pronostique que al día siguiente se podrían alcanzar 140 puntos de ozono o 135 puntos de partículas finas o ultrafinas PM10 o 2.5; y otra combinada, que se declarará cuando el ozono sea mayor a 150 puntos y las PM2.5 sean mayores a 140 puntos simultáneamente, o cuando el ozono sea mayor a 140 puntos y las PM2.5 mayores a 150 puntos. En ambos casos se emitirá un comunicado a las 14 horas.

Este jueves entró en vigor el nuevo programa de contingencias ambientales atmosféricas, en el que la Comisión Ambiental de la Megalopólis (Came) determinó incluir 20 por ciento de los vehículos con hologramas cero (0) y doble cero (00) en el doble Hoy no circula cuando se active la fase 1 de contingencia ambiental para el valle de México.

En la fase 2 combinada se aplicarán las mismas acciones de la fase 1 para ozono y partículas y se agrega la suspensión de actividades escolares y eventos al aire libre, refirió Víctor Hugo Páramo en el patio central del Museo Interactivo de Economía.

El director general de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente, Sergio Zirath, detalló que en la zona metropolitana circulan alrededor de 4.1 millones de vehículos, de los cuales en un día hábil deja de circular sólo 6 por ciento, cifra que se incrementa 21 por ciento durante las contingencias, y que a partir de ahora aumentará a 34 por ciento del parque vehicular.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró que se haya retomado la coordinación entre el estado de México y el gobierno federal para lograr este programa, que, aseguró, es perfectible, y sobre el cual todo el mundo puede opinar y discutir para que se haga una evaluación y se incorporen nuevas medidas.

El gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, indicó que los nuevos lineamientos se extenderán a 59 municipios conurbados y a 22 del valle de Toluca.

El premio nobel de Química Mario Molina habló sobre la necesidad de limitar el uso del automóvil y no aumentar la flota vehicular, tras señalar que el nivel en el que se disparan las contingencias es arbitrario porque no hay un número por arriba del cual hay efectos a la salud y por abajo del cual no hay efectos importantes, ni de partículas ni de ozono.