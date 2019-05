Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2019, p. 31

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La directora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Sureste), Carmen Fernández Casanueva, consideró que el Estado mexicano debe tratar el problema migratorio en la frontera sur como crisis humanitaria, porque al negarla se están creando embudos en las ciudades ubicadas en la zona limítrofe con Guatemala.

El fenómeno no es nuevo, pues se viene gestando desde hace mucho tiempo, aunque no era tan notorio, porque era migración clandestina y ahora, al cambiar la estrategia y volverse visible, de repente se convierte en un problema. Entonces, el actuar del Estado es a partir de una invasión que no lo es, sino un cambio de estrategia que tiene que reconocerse y tratarse como una crisis humanitaria , agregó.