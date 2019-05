Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2019, p. 7

Sin que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya mencionado los detalles del proceso de creación, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado comenzará sus funciones –sustituyendo al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)– este domingo, cuando se realice la primera de tres subastas de autos de lujos, propiedades en zonas residenciales y joyas para obtener recursos que se invertirán en municipios marginados de Oaxaca y Guerrero, así como en la campaña contra las adicciones dirigida a los jóvenes.

Entre las propiedades que se rematarán destacan un departamento en Bosques de las Lomas que había sido asignado a la ex legisladora panista Rosa María de la Garza Ramírez (conocida como Rosi Orozco) para las oficinas de su organización Camino a Casa, con un valor de 22 millones de pesos, y una residencia en Jardines del Pedregal que tenía el ex senador y ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sanchez, con valor de remate de 33 millones de pesos, y un inmueble más con valor de casi 80 millones de pesos, sin precisar a quién pertenecía.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador criticó que a pesar de que había funcionarios que ganaban como 500 veces más que un salario mínimo , la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se fundamente lo que establece el artículo 127 constitucional relativo a que nadie puede ganar más que el Presidente, cuyo salario mensual ahora es de 108 mil pesos: Pues claro, lo vamos a justificar .

Con una sonrisa desestimó las imputaciones de presunto conflicto de intereses del delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien tiene empresas ligadas a la venta de medicinas y, según la denuncia pública, ya ha recibido contratos federales y estatales. “Es parte de una confrontación política que existe. ¿Saben cómo se le llama? Coloquialmente grilla, o más elegantemente politiquería”.

En funciones

Sin ofrecer mayores de detalles sobre su surgimiento formal, el Presidente anunció: ya está funcionando el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, todo lo que se decomise se le va a entregar a las comunidades, sobre todo a las más pobres del país . Acto seguido presentó al director del SAE, también desde ayer titular del nuevo organismo, Ricardo Rodríguez Vargas.

El funcionario dijo que con este instituto se trata de que estos bienes incautados tengan un destino transparente y expedito, y se traduzca en obras, caminos, hospitales, escuelas, que sean de alto impacto en las zonas más marginadas del país.