Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2019, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la posición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cuidar que no haya déficit en las finanzas públicas y dijo que no coincide con la postura de Germán Martínez Cázares, quien renunció a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunque lamentó la salida del funcionario del IMSS y dijo que no está molesto con la renuncia, recalcó: Hay muy buenos servidores públicos para sustituir a quienes no están conformes, y además son libres. No se puede tener a nadie a la fuerza, hay que trabajar con convicción y a gusto .

Antes de emprender una gira de trabajo en Veracruz, el jefe del Ejecutivo federal respaldó las determinaciones adoptadas por Hacienda y consideró que esta dependencia debe participar en todas las decisiones del gobierno federal, aunque se trate de organismos descentralizados y autónomos.