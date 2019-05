El 1º de junio de 2004, cuando Vicente Fox despidió a Felipe Calderón de la Secretaría de Energía (tras autodestaparse para la grande), Germán Martínez, a la sazón vicecoordinador de los diputados panistas, hizo pública su furia por tal decisión y despotricó por “el injusto trato que se le dio (al haiga sido como haiga sido), porque hay otras precampañas que no fueron tratadas de esa manera; los panistas no admitimos instrucciones ni dedazos; no vamos a dejarnos imponer candidatos”. Y Calderón se impuso, y lo impuso.

Parece que a Martínez eso de la estabilidad laboral no se le da: como secretario calderonista de la Función Pública (donde no hizo nada, más que gozar de la beca y proteger a Fox, Marta Sahagún, a los hijos de ésta y a los panistas de uñas largas) apenas duró nueve meses (1º de diciembre de 2006 al 27 de septiembre de 2007); poco después logró colocarse como presidente nacional del PAN, cargo que ocupó ocho meses y al que debió renunciar tras el desastre electoral panista en las intermedias de 2009; ya como moreno duró tres meses en su escaño senatorial y de allí brincó a la dirección general del IMSS, donde se quedó cinco meses.

Pues bien, en su carta de renuncia Germán Martínez denuncia que algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, en concreto, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social; el Presidente de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo .

Nada nuevo bajo el sol. En todo caso, Germán Martínez debió reclamar a Calderón que sus secretarios de Hacienda (Agustín Carstens, Ernesto Cordero y José Antonio Meade, todos neoliberales a tope) tuvieron una injerencia perniciosa en el IMSS, y mantuvieron el robo a cuatro bandas en el Seguro Social: funcionarios, patrones, proveedores y trabajadores; es decir, el saqueo institucionalizado. De ello da cuenta el desastre que dejaron priístas y panistas.

Todo indica que Germán Martínez nunca se dio una vuelta por los hospitales del IMSS, pues se dice sorprendido de los pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes, y un segundo efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios de salud privados . En fin, si Germán Martínez cree que es de lamentar su renuncia, deberá entender que, por el contrario, se agradece su salida para que en otras latitudes recapaciten sobre la inconveniencia de futuros nombramientos de gusanos disfrazados de mariposas .

Las rebanadas del pastel

Dice Felipe Calderón: no me alcanza para pagar seguridad a mi familia; he recibido amenazas en mi contra . Pues bien, los más de 120 millones de mexicanos tampoco la tienen y son ellos quienes pagan las consecuencias de la guerra calderonista. Entonces, no seas chillón

