Sobre la dimisión del director del IMSS

G

ermán Martínez Cázares: es lamentable que en su carta de renuncia como director general del IMSS haya omitido mencionar la debacle económica, política y social que provocaron en el país los gobiernos anteriores, panistas y priístas, en perjuicio de la clase trabajadora mexicana usuaria de los servicios de salud pública.

Con evidente desconocimiento de la realidad que vive, dice que la actual política de austeridad ha provocado “…pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes…”; sin embargo, quien sea que como paciente haya pisado una clínica y hospital tanto del IMSS como del Issste, antes de iniciar funciones el nuevo gobierno, sabe que ese trato indigno ha sido común, por lo general.

Nunca ha habido fármacos suficientes o insumos para realizar cirugías, y los derechohabientes han carecido de defensa ante los abusos de autoridad en esas instituciones. Querer achacar las fallas del sistema de salud al gobierno de López Obrador y no a la corrupción escandalosa de las pasadas administraciones es una vileza.

Dice además en su carta que “la ineficacia igual que la corrupción, juegan en el lado de los mismos que construyeron la sociedad de los privilegios mexicana…”; pero le pregunto: ¿se puede considerar ineficaz a un gobierno que a pocos meses de su llegada eliminó las pensiones millonarias a los ex presidentes, que estableció la pensión alimentaria para adultos mayores en todo el país, que está becando a los estudiantes o los incorpora al mercado laboral; que ha cesado el despilfarro en las cúpulas gubernamentales para dedicarlas al gasto social, por citar sólo unas cuantas acciones?

Sam Fouilloux

Aclaración de minera

Quiero ofrecer disculpas por un error que cometí cuando le di al periodista Alfredo Valadez cifras equivocadas sobre el valor de la producción de la mina Peñasquitos. Me confundí entre pesos y dólares, agregando ceros donde no había. Anunciamos a inicio de año previsiones de ventas totales para 2019 por alrededor de 1.3 mil millones de dólares estadunidenses. No hemos hecho un cálculo del costo del bloqueo, que depende de muchos factores operativos. Ofrezco disculpas por esta confusión de mi parte.

Michael Harvey, director de asuntos corporativos de Newmont-Goldcorp México

Impuestos petroleros, asunto del Congreso

Petróleos Mexicanos (Pemex)pretende migrar una producción de 400 mil barriles diarios obtenidos en las asignaciones que le otorgó la Secretaría de Energía en la ronda cero, al sistema de contratos de utilidad compartida, a fin de reducir la carga fiscal en 30 mil millones de pesos. Sería un error fatal, porque es el camino de la privatización vía los farmouts (asociaciones con las trasnacionales), no ahora, sino cuando acabe el sexenio y venga otro gobierno.