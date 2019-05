ste martes marcó el día más esperado por todos los fanboys en Cannes, pues fue el estreno de Once Upon a Time… In Hollywood (Érase una vez… en Hollywood), el más reciente opus de Quentin Tarantino, que estuvo rodeado por un velo de misterio pues el prognato director se sintió obligado a tuitear a los espectadores del festival que no le estropeáramos su sorpresa al resto del mundo. Bah. Lo que la película demuestra con contundencia es que QT, como se le dice en Hollywood, es un cartucho gastado, un mamarracho reducido a tics superficiales, sin ningún tipo de rigor o disciplina como cineasta.

Conocido en México por películas fantásticas como El huésped (2006) y El expreso del miedo (2013), el talentoso director sudcoreano Bong Joon Ho ha intentado ahora un registro realista en Gisaengchung (Parásito), una divertida sátira social cuyo tema es similar al de Nosotros, de Jordan Peele, en tanto que enfrenta a dos familias, una privilegiada y otra marginada.

El enfrentamiento no es frontal ni violento, como en la película de Peele, sino que es insidioso. La familia de los pobres se filtra poco a poco a ocupar puestos diversos en el lujoso hogar de los Park. Los primeros son vulgares y oportunistas, mientras los segundos son pretensiosos condescendientes que de continuo usan frases en inglés ( you know what I mean? ). ¿Quiénes son los parásitos titulares?

Al igual que Tarantino, Bong ha pedido en el pressbook de la película no revelar lo que ocurre a continuación. Vamos a hacerle caso. Baste decir que el rencor social acumulado –por ejemplo, el señor Park (Lee Sun Kyun) se queja sobre el mal olor de sus empleados ( huelen a trapo hervido )– conduce a un final violento. Sin embargo, uno suponía una resolución más salvaje por el marcado contraste entre las dos familias. Precisamente falta el sentido del delirio que el cineasta ha mostrado en sus anteriores películas.

