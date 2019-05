Dora Villanueva

Miércoles 22 de mayo de 2019

Con más tinte de conflicto geopolítico que económico, el quiebre entre Huawei y Google no es un tema menor , manifestó Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU). De concretarse, no sólo afectará a los usuarios para usar las aplicaciones más cotidianas. A largo plazo también cercaría el uso de servicios bancarios y transacciones electrónicas, advirtió.

En México hay 10.1 millones de equipos Huawei, cifra que representa 9.5 por ciento de todos los aparatos que existen en el país, asegura CIU, consultora en telecomunicaciones.

Esos usuarios, al igual que todos aquellos que se encuentran fuera de China –de donde es la compañía–, podrían ver inservible su inversión a mediano plazo.

Más que un tema meramente económico, es de geopolítica que está cayendo en el rubro de las tecnologías de la información. Se tomó a Huawei como el estandarte (...) porque es muy vistoso, porque finalmente es el segundo proveedor de motores inteligentes en el mundo y además es muy importante su provisión de redes. Es una empresa tecnológicamente muy poderosa , expuso Piedras en entrevista.

Datos de ventas así lo respaldan. El año pasado el saldo fue de 200 millones de teléfonos, con lo cual superó a la estadunidense Apple. En México, Huawei fue al alza también durante 2018, mientras Samsung y Apple perdían terreno.