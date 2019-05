Agril del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2019, p. a12

En el afán de dejar huella en México y en el mundo , la taekwon-doísta María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica y ahora también mundial, con una presea de cada metal en ambas justas, aspira a terminar su carrera con un cuarto ciclo olímpico exitoso en Tokio 2020, y consciente de que ya no tengo 20 años , solicitó a la Federación Mexicana de la disciplina el pase directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Es curioso, como muchos saben, yo me quería retirar en el ciclo olímpico de 2016 y decidí hacer el de 2020 porque también una de las cosas que busco es dejar una huella en el deporte mexicano; cuando vi la oportunidad de no solamente dejarla en México, sino en el mundo, para eso lucho en este momento y es lo que me motiva , manifestó Espinoza, en conferencia de prensa en la sede de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Si yo me retiraba en 2016 sólo tendría una presea en Campeonato del Mundo y ahora ya tengo tres medallas mundiales y eso me llena de emoción y me motiva para seguir este ciclo olímpico , anotó la sinaloense de 31 años de edad.

María encabezaba a los taekwondoínes que retornaron la madrugada de ayer de Manchester con el mejor resultado para una selección tricolor en un Campeonato Mundial fuera de México, con la presea de plata en la categoría menor a 73 kilogramos, otras dos argentas de Brandon Plaza (-58) y Carlos Sansores (+87), así como un bronce de Briseida Acosta en la división mayor a 73 kilos.