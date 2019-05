He estado en un Mundial y el primer partido es fundamental, a partir de ahí se busca llegar a nuestra primera meta, que es clasificar a la segunda ronda, y así seguir con las siguientes , indicó el ex técnico de Dorados de Sinaloa.

Lainez desmintió ayer por Twitter sobre una lesión que encendía las alarmas. Diego reprochó: No den mal la información, sólo fue un pequeño golpe y no fue en la rodilla .

Gdansk. Polonia. Ganar el primer juego es fundamental , advirtió Diego Ramírez, técnico del Tri Sub 20, que alista su debut este jueves en el Mundial de Polonia 2019. El choque será ante Italia en la ciudad de Gdynia.

Esto es de mucha concentración, de no abandonar nunca, de saber que quizá el no ganar el primer partido quiere decir que estás fuera del Mundial, pero es igual que si ganas el segundo juego, tampoco te garantiza estar en la siguiente ronda , acotó.

Por ello, los tres partidos son a muerte, debes jugar con el cuchillo entre los dientes, poner tu talento al servicio del equipo . Pero también importa el cómo: Las formas son muy importantes, no sólo el resultado. Lo que sí puedo decir es que nos preparamos muy fuerte, estamos muy comprometidos para representar muy bien al país , externó.