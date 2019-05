Durante su conferencia matutina López Obrador se refirió por primera vez al tema: ‘‘me molesta mucho a mí la intolerancia. Tenemos que aceptarnos más todos y aportar más a la libertad, que podamos convivir todos, católicos, evangélicos, de todas las denominaciones y ateos y libres pensadores y gnósticos y de todas las clases, de todas las culturas, de todas las preferencias sexuales. No ser tan rígidos”. Recordó que, en su momento, el entonces director del INBA, Andrés Iduarte, permitió que llevaran el cuerpo de Frida Kahlo a Bellas Artes y colocar en el féretro una bandera del Partido Comunista y eso motivó su cese. Era el apogeo del autoritarismo, que no debe repetirse en una situación como la de la semana pasada.

Si se registraron esas situaciones prohibidas, debe cuidarse que no vuelvan a ocurrir, pero no a partir de eso ‘‘crear un ambiente de intolerancia, por este hecho suspender a la directora, renunciar”.

Acerca de su asistencia al concierto, reiteró: ‘‘Es un tema que ya aclaré, lo he dicho en diferentes entrevistas. Acudí a un evento cultural completamente laico, fui en calidad de invitado y como público, lo que aprecié fue eso, un evento cultural, laico. En ningún momento escuché o vi que le hayan hecho algún homenaje absolutamente a nadie dentro del recinto no se llevó a cabo absolutamente nada de eso.

‘‘Y lo que vi afuera del recinto que es lo que transmití y vieron ustedes a través de mis redes, pues fue eso, una expresión de seguidores hacia su líder espiritual, lo cual me llamó la atención porque evidentemente no es usual; me llamó la atención y por eso lo transmití pero no sé si me explico que es un tema personal y que yo me enteré que estaba ese líder espiritual religioso dentro del recinto, igual que todos los invitados que estábamos ahí, y la gente que acudió es porque sabía que el líder iba a estar y eso es todo.

‘‘Nunca se subió al escenario este líder, nunca dio una oración ni una bendición, nunca hubo absolutamente nada, si quieren buscarle dentro del evento, quieren buscar lo negativo, pues bueno eso lo estarán haciendo y están perdiendo el tiempo; no hay tema qué seguir.”

Fuentes de la Secretaría de Marina (Semar)afirmaron que el senador Rogelio Zamora Guzmán fue quien realizó los trámites necesarios para que la Orquesta Filarmónica de la Semar participará en el concierto, ‘‘un acto de carácter cultural que organizaba presuntamente la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, en ningún momento mencionó que se realizaría un homenaje al dirigente de religioso Naasón Joaquín García”.

Las gestiones las hizo desde febrero como si se tratara de un asunto de carácter oficial que relacionaba a integrantes del Senado con la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México.

La solicitud fue revisada por las áreas jurídicas y también de promoción cultural y se consideró que la petición no tenía ningún impedimento, ya que también a través del INBAL se llevaron a cabo las gestiones para que se desarrollara la actividad, y se siguieron los procedimientos establecidos de colaboración, indicaron los mandos consultados.