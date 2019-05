Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Martes 21 de mayo de 2019, p. 29

Más allá de lo que muchos piensan, hay consumidores de la cannabis que se reivindican lúcidos y exitosos en su ámbito profesional y de vida. Aquí, dos testimonios.

Ximena Castro Bohorquez, defiende orgullosa y convencida, “soy abogada. Me dedico a restructuraciones financieras y asesoría empresarial. Lo aclaro, porque la concepción es que los usuarios de mariguana somos buenos para nada, parias sociales, vagos. Y no, yo he recibido reconocimientos de la Bolsa Mexicana de Valores por mi trabajo.

“Tengo 41 años y una enfermedad llamada miomatosis uterina de grandes elementos: ocho tumores en la matriz del tamaño de toronjas. Cuando me la diagnosticaron y tras numerosas consultas, los médicos propusieron hacerme una histerectomía, con la cual a los 35 años quedaría menopáusica.

“A punto de operarme, vi un programa sobre medicinas alternativas. Para recuperarme, caminé, suprimí las carnes y dejé por completo las medicinas, pues además necesitaba desintoxicar mi cuerpo para reducir el tamaño de los tumores.

“Ahí mismo busqué cómo aliviar los fuertes dolores y al mismo tiempo seguir trabajando. ¿Cómo lo hice? Fumando mariguana. Y empecé: ¿me va a dar dolor de cabeza? Fumo mariguana. ¿Tengo los bronquios contraídos? Fumo mariguana, ya que si la inhalas o la fumas directamente empiezas a extraer las flemas.

“Ya la fumaba como algo social. No tomaba alcohol, y un porro me permitía estar con mis cuates sin emborracharme. Te pones lento, te pondrás a reír o irte a dormir, pero no despiertas y dices ‘híjole, ¿qué hice ayer?’ La mariguana no te lo hace.

“No tengo amigos que hayan muerto por exceso de mariguana y sí muchos fallecidos por situaciones de alcohol, porque éste sí es una adicción, una enfermedad y la mariguana no. Puedo fumarla diario, y luego seis meses sin consumir nada. Al mariguano podrá antojársele, pero no se pondrá agresivo ni violento. Si la conseguiste, chido y si no, también.

“El THC (sustancia sicoactiva de la mariguana) te ofrece un efecto de relajación durante un máximo de dos horas. Alguien con dolor crónico puede comerla, ya sea que la cocines o la mastiques como si fuera epazote. El efecto analgésico puede durar ocho horas.

Uno mismo, y en función del nivel de dolor, se dosifica en su consumo. Tu cuerpo y forma de ser te harán saber cuánto necesitas. La idea es que puedas llegar a tener una vida normal, sin dolor.

Claman su legalización

“Ahora uso gotas de CBD (cannabidiol, no sicoactivo y utilizado en aplicaciones médicas) que compré en Estados Unidos porque mitiga los dolores crónicos.

“No considero que la cannabis deba permanecer ilegal. Regularla impulsaría la economía en México. Se estiman en más de 630 millones los consumidores lúdicos en el mundo, y más de mil 200 millones de enfermos que recurren a la mariguana medicinal en tratamientos contra cáncer o alzhemier. El país sería potencia si la regulara: se crearían empleos, entrarían divisas, se podrían cobrar impuestos.