Martes 21 de mayo de 2019, p. 9

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alcanzó los votos suficientes para invalidar los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y emplazó al Congreso de la Unión a que en el siguiente periodo de sesiones establezca los parámetros para fijar el salario del titular del Ejecutivo.

Lo anterior, al considerar que los preceptos impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores dejaban a discrecionalidad el monto de las percepciones del Presidente de la República.

Al fijar su postura, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien votó por invalidar las porciones normativas de los artículos 6 y 7, dijo que era importante dar el tiempo necesario al Congreso para establecer los parámetros del salario, por lo que, a partir de que inicie el periodo ordinario de sesiones en la Cámara contará con un plazo de 90 días para legislar en la materia.

Es una batalla muy delicada y además es mucho lo que está en juego en lo que se ha ponderado y un poco el malestar que existe en el aparato burocrático del Estado es en el sentido de que no se dan las normas y las pautas exactas; y eso generaría una gran tranquilidad en el sector burocrático , indicó.

Por otra parte, el ministro Luis María Aguilar Morales comentó que para fijar los parámetros se deben tomar en cuenta todas las remuneraciones que recibe el titular del Ejecutivo y no sólo las que recibe en efectivo; de ese modo se fijaría una base objetiva que garantice al servidor público una remuneración adecuada.

El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán buscaba invalidar toda la ley por omisiones legislativas al no establecer parámetros y lineamientos para la fijación de los salarios del Ejecutivo, así como no contener un apartado especial para los juzgadores; sin embargo, no alcanzó los ocho votos que requería.