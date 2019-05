Hasta el momento, sólo al 79 por ciento de los 72 espacios, entre refugios, casas de emergencia y centros externos que conforman la red, se les ha notificado la asignación de subsidios, tres no fueron aprobados y el resto no sabe cuál es su condición.

Figueroa reiteró que las organizaciones que administran los refugios que no fueron aprobados han manifestado su desacuerdo, porque cumplieron con todos los requisitos. Entre los problemas presentados, dijo, está la falta de documentos cuya liberación no depende directamente de las organizaciones, como el certificado de validez de Protección Civil. Otra situación es que en las visitas que inspectores realizan a los espacios, no les advierten observaciones y después se argumenta que por ello no se les pueden aprobar sus proyectos.