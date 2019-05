Alonso Urrutia y Susana González

Con la propuesta que dio a conocer la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de un plan integral para el desarrollo del sureste mexicano y el norte de Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ahora se entrará a una fase diplomática: convencer, sobre todo, al gobierno de Estados Unidos para que podamos llegar a un acuerdo y hacer realidad este enfoque que nos conviene a todos .

Ante la secretaria ejecutiva de la Cepal, Andrea Bárcena, y los embajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras, López Obrador sostuvo que es una propuesta centrada en el desarrollo regional en una zona que vive con la paradoja de contar con grandes riquezas naturales y tener pueblos pobres. Mediante este plan, cuya instrumentación podría operar un nuevo organismo, se logrará atemperar los flujos migratorios.

Nosotros ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza, no queremos el Plan Mérida, no queremos helicópteros artillados, no queremos ese tipo de ayuda. Queremos cooperación para el desarrollo, porque eso es lo que nos va a permitir serenar al país, a serenar a Centroamérica , dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que desde la elaboración conjunta de dicho plan con la Cepal y los gobiernos centroamericanos, existe un compromiso para que, de alcanzarse el acuerdo general, se instrumente. Se trata, enfatizó, de una hoja de ruta que implicará inversiones anuales de alrededor de 10 mil millones de dólares, para aumentar a 25 por ciento la proporción respecto del producto interno bruto.