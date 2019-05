Agencias y Marlene Santos

Periódico La Jornada

Martes 21 de mayo de 2019, p. a10

El español Miguel González, Míchel, nuevo técnico de los Pumas – cuya presentación será este martes–, dijo que el objetivo es competir y competir bien y que su paso por el plantel auriazul no es una aventura , sino un reto.

El ex jugador que militó en el Celaya con Emilio Butragueño y Hugo Sánchez, los tres integrantes de la “quinta del Buitre” en el Real Madrid, consideró como una satisfacción que la directiva de Pumas se haya fijado en él. Es una institución que tiene mucho sacrificio y eso tiene mucho que ver conmigo para competir siempre e intentar llegar lo más lejos posible , comentó ayer en el aeropuerto.

El ex mediocampista recordó el torneo en el que vistió la playera del Celaya. Es un muy buen campeonato, competitivo. No ha cambiado mi sentimiento por esta liga, por este futbol y por una institución como Pumas que siempre he respetado .

Buscará, agregó, que los jugadores sepan, y yo primero, lo que significa trabajar, colaborar y pertenecer a esta institución. Eso es fundamental, detrás o delante de nosotros hay mucha gente y hay que pensar que no es sólo una competencia deportiva, sino que tiene que ver con mucho más .

Por otra parte, el directivo Jesús Ramírez comentó que hizo un análisis extenso para determinar en primera instancia la necesidad de relevar al técnico Bruno Marioni, así como elegir al ibérico González. “Creo que el técnico es congruente con nuestra filosofía, vimos algunas opciones y Míchel sabe perfectamente lo que es una cantera porque él surge de una, la del Real Madrid; posteriormente trabajó en ella en la parte formativa.