Advirtió que si se repiten las mismas reglas, la contingencia que se presentó en días pasados se va a repetir. Se requiere también un programa de incendios que ataque las causas, como evitar la especulación, ya que hay agricultores que reciben subsidios y aun así se dedican a la tumba, roza y quema. Debe salir un plan operable, no una lista de buenos deseos, con metas y acciones, que sea entendible y con presupuesto, sostuvo.

Para esta semana se anunció la presentación de cambios a los programas de contingencias ambientales y al Hoy no circula. Esta última medida ha funcionado para generar incentivos en la renovación de la flota automovilística, pero hay que buscar esquemas como cargo por congestión (un pago por entrar a una zona con mucho tránsito vehicular), señaló Jorge Macías gerente de desarrollo urbano de World Resources Institute (WRI) México.

El Hoy no circula es un programa que ya llegó a sus límites de explotación, por lo que en lugar de modificarlo hay que establecer otras medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Hay esquemas como impuestos más altos a los automotores más contaminantes, la actualización de las normas vehiculares para que en el país se comercialicen unidades más limpias y un mejor transporte público, entre otras medidas, plantean expertos.

También propuso establecer un precio a los combustibles que refleje los impactos ambientales y en salud que genera su uso; tarifas que desalienten el uso del automóvil; límites de espacios para estacionamiento; cargos por congestión y un impuesto o tenencia asociados al valor, dimensiones y emisiones del vehículo.

Ejemplificó que en Nueva York el costo del estacionamiento es tan alto que desincentiva el uso del vehículo, hay políticas de cargo por congestión en zonas céntricas en Londres, mientras Alemania tiene zonas de baja emisión en áreas de alta concentración poblacional. Indicó que se requiere un impuesto al automóvil calculado por sus emisiones, entre más contamine más alto será el cargo.

La Iniciativa Climática de México, WRI y otros grupos de expertos presentaron a la gestión pasada de la Came un listado de propuestas que incluye nuevos modelos de gestión de flota y actualizar los programas Hoy no circula, Zonas de Baja Emisión, Parquímetros, así como la creación de un fondo megalopolitano transparente para la aceleración de la modernización de los sistemas de transporte público y no motorizado.

Planteó evitar la circulación de transporte de carga, mejorar la logística y tipología de estos ve-hículos, y para las fuentes fijas propuso un programa emergente de auditorías ambientales y medidas de recuperación de zonas erosionadas, que emiten partículas, así como la restauración de áreas verdes. Asimismo, reducir emisiones en las alcaldías más industrializadas, como Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Naucalpan.