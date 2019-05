a semana pasada se hizo realidad lo que en diversos estudios se predijo hace tres décadas: la Ciudad de México y su área conurbada sufrirían una grave crisis ambiental de no tomar medidas urgentes para evitar la caótica expansión urbana; dar prioridad al transporte público moderno y eficiente en vez del privado; con hidrocarburos de mejor calidad, y si la ciudadanía no participaba activamente junto con las instancias oficiales, para reducir la contaminación atmosférica y garantizar la salud pública.

A fines de los años 80 la ciudad y su área metropolitana está enferma por la contaminación. Las instancias oficiales se ven obligadas a escuchar lo que denuncia un naciente y pujante movimiento ecologista: hay inversiones térmicas en invierno y verano y aparecen muertos pájaros en la ciudad. Un funcionario explica que fallecen por cansancio, no por plomo, ozono, partículas o dióxidos de nitrógeno y azufre. El sector público responde con la integración de una comisión metropolitana para reducir al máximo la contaminación. La coordina atinadamente Fernando Menéndez Garza y se conforma con funcionarios, especialistas y representantes de la sociedad. Se establece el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca) y se adoptan medidas que la población aceptó como mal menor y sin ser la solución ideal: el Hoy no circula, la revisión vehicular, entre otras. Pero, como comprobé por ser parte de ella varios años, las medidas acordadas se cumplían a medias, especialmente en el estado de México.

En paralelo, el gobierno cooptó a los líderes del naciente movimiento ecologista. Crea ese negocio familiar que es el Partido Verde; otros dirigentes terminan como funcionarios o asesores bien pagados; algunos aprovechan su liderazgo en beneficio personal. Y no faltan los que predican contra la contaminación de los coches, pero aceptan viajes todo incluido a las sedes de las trasnacionales que los fabrican, pero que en México eluden la tecnología anticontaminante que rige en sus países de origen.

No faltaron funcionarios que tildaron de amarillistas las advertencias de los investigadores de que, si no variaba radicalmente el modelo de crecimiento y movilización de la urbe, tendríamos una gran crisis ambiental. Acabamos de padecer una muestra de ella. Las instancias oficiales mostraron su descoordinación y falta de previsión. Especialmente quienes encabezan las secretarías federales del Medio Ambiente y Salud. A ello me referiré el lunes próximo.