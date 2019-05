Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 20 de mayo de 2019, p. 15

Con la entrada en vigor, el pasado 16 de mayo, del decreto que reforma los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, inició el proceso para la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual será sustituido por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión, pero no constitucional; tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y no sectorizado, por lo que no dependerá administrativamente de la Secretaría de Educación Pública.

La nueva entidad deberá coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, por lo que tiene entre sus facultades realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas formativas e integrales del sistema educativo nacional. También deberá establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos para la mejora de la educación.

Al igual que el INEE, creado en 2002, y al que le fue otorgada la autonomía constitucional en 2013, en el marco de la reforma educativa peñista, deberá emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje, de la mejora de escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar.

Será en las leyes secundarias –establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de mayo– donde se definan las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades por los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión , pues también deberá proponer mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales, y sugerir cualquier elemento que permita la mejora de la educación en todos sus niveles formativos.

